«Горячая линия» для безработных граждан по самозанятости

19 Декабря 2017 года, 13:15

21 декабря 2017 года с 10.00 до 13.00 Центр занятости населения города Мурманска проводит телефонную «горячую линию» по вопросам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан. Данная услуга предназначена для тех, кто решил открыть собственное дело.

Специалист службы занятости проинформирует о порядке предоставления государственной услуги, сроках исполнения и документах, необходимых для ее предоставления. Результатом предоставления услуги является успешная защита бизнес-плана перед специальной комиссией, получение единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Телефон «горячей линии» (8152) 23-54-62.