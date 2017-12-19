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Главная » НОВОСТИ » 60% россиян знакомы с содержанием пресс-конференции Путина
 
 
 
 
19 Декабря 2017 года, 14:20

60% россиян знакомы с содержанием пресс-конференции Путина


РОССИЯ/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о внимании россиян к пресс-конференции Владимира Путина, оценках общения главы государства с журналистами.

Интерес россиян к пресс-конференции президента достиг максимума за всю историю измерений: с ее содержанием знакомы 60% граждан (в прошлом году – 51%). В прямом эфире за общением Путина с журналистами следили 14% граждан (преимущественно люди старших возрастов), видели отдельные фрагменты – 27%, еще 19% узнали об основных вопросах и ответах из выпусков новостей.

Оценки содержания также превзошли показатели прошлых лет. Почти половина зрителей и знакомых с содержанием конференции из новостей (46%) отметила, что все выступление было интересным, около трети (31%) – что их заинтересовали отдельные темы, еще 6% охарактеризовали его как интересное, но затянутое. Всего 5% россиян разговор показался скорее скучным, 5% были разочарованы беседой.

Общий уровень удовлетворенности по итогам пресс-конференции-2017 повторил максимальный результат прошлого года – 88% (от 62% в группе 18-24-летних до 95% в группе 60 лет+). Недовольны ответами Путина остались 10% граждан, следивших за конференцией в прямом эфире или благодаря новостным выпускам.

Самым запомнившимся зрителям вопросом стало обращение Ксении Собчак по теме конкуренции на выборах и оппозиции (о нем вспомнили 19%). Вторая по популярности тема – вопрос от директора Мурманского рыбокомбината (изначально представившегося журналистом) – 14%, третья – вопрос от украинского журналиста по Донбассу и т.д. – 8%. На фоне этих вопросов социальные темы запомнились меньше.

«Фактическое начало предвыборной кампании повысило интерес россиян к пресс-конференции главы государства, который уже заявил об участии в выборах. Этим можно объяснить крайне высокий интерес к мероприятию: 60% в той или иной степени декларировали заинтересованность. Это – максимальный показатель за весь период опросов по аналогичным событиям», – отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Фото: пресс-служба Кремля

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