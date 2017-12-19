В 2017 году уничтожено 10 тысяч тонн санкционки

19 Декабря 2017 года, 14:50

РОССИЯ/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – На таможне с начала этого года задержано 10,1 тысяч тонн санкционной продукции, уничтожено 9,9 тысяч тонн. Такие данные «Известиям» предоставили в Россельхознадзоре. Год назад было завезено порядка 6,4 тысяч тонн санкционки, 6 тысяч тонн уничтожили.

Из растительной продукции больше всего перевозят яблоки, грибы, груши, нектарины, томаты и миндаль. Из продуктов животного происхождения — молоко, молочную продукцию, мясо и мясопродукты. Поступающую в Россию санкционку трудно отследить, т. к. такой товар легко провезти через открытые границы со странами ЕАЭС.

«Мы, конечно, всё равно стараемся всячески предотвратить попадание санкционных продуктов в Россию. Например, в этом году поставили на границах с Казахстаном и Белоруссией временные посты, на которых отслеживаем, чтоб санкционка не просочилась на российские прилавки», — рассказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году на тех, кто пытался провезти санкционную продукцию, были наложены штрафы на общую сумму 7 млн рублей.

Фото: ТАСС/Сергей Медведев