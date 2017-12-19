В Мурманском морском торговом порту принята в эксплуатацию еще одна стационарная система пылеподавления

19 Декабря 2017 года, 14:55

МУРМАНСК/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ - Четыре новых генератора снега и водяного тумана производства итальянской компании «EmiControls» установлены на высоких опорных конструкциях на территории грузового района № 1. «Пушки», как еще называют эти установки, изготовлены по специальному заказу портовиков. Они адаптированы для работы в условиях заполярного климата. При положительных значениях температуры окружающего воздуха распыляется мельчайшая водяная взвесь. При наступлении морозной погоды продуктом системы становится снег, который покрывает склады навалочных грузов и технологические проезды, препятствуя ветровой эрозии.

Благодаря имеющимся на каждом генераторе 24 форсункам Quadrijet и 8 нуклеаторам, установки распыляют снег и туман в радиусе до 110 метров. С учетом ветрового переноса каждая «пушка» обеспечивает осаждение пыли на площади около 14,5 тысячи квадратных метров, что примерно равняется двум стандартным футбольным полям.

Турбины, предназначенные для рассеивания снега и тумана, имеют внутренне расположение двигателей, что обеспечивает минимальный уровень вибрации и шумовой нагрузки.

Похожая стационарная система пылеподавления успешно применяется мурманскими портовиками на грузовом районе № 2 с июля 2015 года. Она позволила снизить концентрацию пыли на промышленной площадке и на границе санитарно-защитной зоны порта на 49 процентов, что подтверждается контрольными измерениями специалистов ведущего в нашей стране НИИ «Атмосфера».

В 2018 году Мурманский морской торговый порт планирует увеличить мощность стационарной системы пылеподавления на грузовом районе № 1, установив еще 4 аналогичные установки.