Прокуратура и Норникель обсудили вопросы промышленной безопасности

19 Декабря 2017 года, 15:54

МУРМАНСК/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоялось совещание руководства прокуратуры Мурманской области и блока корпоративной защиты компании «Норникель». В ходе совещания были подведены итоги взаимодействия в 2017 году по таким направлениям, как соблюдение правовых норм в области экологического и трудового законодательства, а также промышленной и транспортной безопасности на предприятиях Кольской ГМК.

Прокурор области Василий Щербаков отметил значение таких компаний, как «Норникель» в системе формирования бюджета области и вклад предприятий ГМК в экономический рост региона.

«Активная работа подразделений безопасности Кольской ГМК по предотвращению коррупционных проявлений, профилактика налоговых преступлений, строгое соблюдение законных прав работников - пример ответственной, социально ориентированной компании», - подчеркнул Василий Щербаков.

Вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов, в свою очередь, обратил внимание на важность практического взаимодействия в рамках закона между структурами корпоративной защиты компаний и органами государственной власти.

«Государственно-частное партнерство в сфере безопасности - не абстрактная формулировка, но конкретный механизм совместных действий, работающих на благо не только работников «Норникеля», но и всех жителей региона. Полагаю, что наш совместный опыт может послужить примером и моделью для других компаний, стремящихся строить конструктивные, действенные отношения с органами государственной власти», - сказал Гасумянов.

По итогам совещания принят план рабочего взаимодействия на 2018 год.