В Калининграде открывается магазин рыбопродукции по ценам «от рыбаков»

19 Декабря 2017 года, 16:33

КАЛИНИНГРАД/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – На территории Калининградского морского рыбного порта 22 декабря в 11:00 состоится открытие рыбного магазина «Портовый».

«Сложилась парадоксальная ситуация, когда жители городов, где рыбная отрасль исторически является градообразующей, не могут купить рыбопродукцию по нормальной цене. Здесь мы будем продавать рыбу с минимальной наценкой и в максимально хорошем качестве. По сути – от рыбака к покупателю» – отмечает врио генерального директора Нацрыбресурса Сергей Харьков.

На выбор будет представлена рыба и морепродукты, добытые местными рыбаками в Балтийском море и на океаническом промысле, а также рыбоконсервная продукция производителей региона. После построения необходимой логистики на прилавках появится продукция из Дальневосточного и Северного промысловых бассейнов.

Руководитель Агентства по рыболовству Калининградской области Андрей Михалевич считает, что «открытие рыбного магазина социальной направленности — это верный шаг в решении задачи по обеспечению населения области доступной по цене рыбопродукцией».

«Настало время вернуть Калининграду статус западной рыбной столицы России. И жители области должны первыми почувствовать это», – считает он.

В магазине будет предусмотрена возможность приобретения товара в розницу и оптом, по ценам от производителя.