Долг россиян по алиментам составляет 100 млрд рублей

19 Декабря 2017 года, 17:00

РОССИЯ/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – Задолженность россиян по выплатам алиментов на детей превышает 100 млрд рублей, сообщила на пленуме Верховного суда России судья Татьяна Назаренко.

Пленум в настоящее время разрабатывает для судов рекомендации по рассмотрению дел, связанных с взысканием алиментов, сообщают РИА Новости.

«Алиментные обязательства, установленные Семейным кодексом Российской Федерации, направлены на обеспечение условий жизни, необходимых для развития, воспитания и образования несовершеннолетних детей, а также на предоставление содержания иным членам семьи, нуждающимся в материальной поддержке», — сказано в проекте постановления.

Фото: SovetClub.ru