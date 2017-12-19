Бывший пограничник из Норвегии арестован по обвинению в шпионаже

19 Декабря 2017 года, 16:50

МОСКВА/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – В Москве арестован гражданин Норвегии Фроде Берг по подозрению в шпионаже, пишет RT. Арест был санкционирован на заседании Лефортовского суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Бергу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля 2018 года», — заявила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Норвежцу предъявлены обвинения по статье 276 УК России («Шпионаж»). В суд поступила апелляционная жалоба со стороны защиты, но дата следующего заседания еще не назначена.

СМИ пишут, что Берга задержали в ходе спецоперации при получении секретных документов. По предварительной информации, среди его тайных контактов есть россиянин Алексей Житнюк, ранее арестованный по подозрению в государственной измене. Рассматривается версия, что Берг передавал информацию не только спецслужбам Норвегии, но и ЦРУ.

Фроде Берг вышел на пенсию в 2014 году. До этого он работал на пограничном пункте между Норвегией и Россией, был инспектором в пограничном комиссариате, который отвечает за соблюдение двустороннего договора о режиме границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов.

Фото: Amund Trellevik, NRK