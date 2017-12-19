В Мурманске завершена программа 2017 года по благоустройству

19 Декабря 2017 года, 17:47

МУРМАНСК/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – В этом году в Мурманске в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» выполнены работы по капитальному ремонту дворовых территорий в Первомайском и Ленинском округах. Также завершен первый этап строительства пешеходной связи вдоль Семеновского озера.

«На всех объектах, запланированных к благоустройству в этом году, работы завершены, – рассказала заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Тамара Прямикова. – Подрядчик не уложился в сроки, тем самым нарушив условия договора, его ожидают штрафные санкции».

В рамках программы по благоустройству во дворах домов №1, 3, 10 по ул. Виктора Миронова, домов №25/2, 25 по ул. Юрия Гагарина и домов №12, 14, 20 по ул. Анатолия Бредова отремонтированы дворовые проезды и тротуары, установлен бортовой камень и пешеходные ограждения, отремонтировано восемь лестниц, установлено 11 новых опор наружного освещения, а также заменены 25 светильников на существующих опорах, обустроены детские площадки, выполнено озеленение.

На территории двора по ул. Достоевского, 20, 21, 22 также отремонтированы проезды и тротуары, установлен бортовой камень и пешеходные ограждения. Выполнен ремонт двух лестниц и ливневой канализации, отремонтирована подпорная стенка.

«Главная оценка проделанной работы – мнения жителей, – отметил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора. – Горожане достаточно требовательно отнеслись к программе по благоустройству придомовых территорий и приняли в ней активное участие».

АГМ