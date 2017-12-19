Совет Федерации защитит молодежь от зарубежного влияния

19 Декабря 2017 года, 18:00

РОССИЯ/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – Все зарубежные образовательные программы для вузов нужно будет согласовывать с профильными российскими ведомствами. Такое положение содержится в докладе, который представит временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Глава комиссии Андрей Климов рассказал «Известиям», что в комиссию поступило много инициатив о том, как свести на нет попытки влияния на молодежь России из-за рубежа. Финальный список предложений появится уже в конце января — начале февраля, но в закрытом режиме.

«Речь идет о том, чтобы мы на территории России проводили только те государственные программы других стран, которые согласованы с нашим правительством. Речь идет не об ограничении прав и свобод, а об ограничении и исключении внешнего непрошеного влияния на нашу внутреннюю политику, включая мозговые атаки на молодежь», — сказал сенатор.

Вице-президент Российского союза ректоров, президент Нижегородского государственного университета им. Н. Лобачевского Роман Стронгин рассказал, что опасность вмешательства и негативного пропагандистского влияния через иностранные образовательные программы существует, и с этим нужно бороться.

«Инициатива комиссии Совета Федерации оправдана. Вопрос сводится к тому, является ли та или иная программа образовательной или это заведомо пропагандистский «рассказ» о тех или иных явлениях и событиях. Как раз существование именно таких программ — крайне нежелательно, и с ними нужно бороться. В России существуют стандарты образования. И все иностранные программы должны им соответствовать. Поэтому контроль со стороны государства оправдан. Я понимаю, что в виде зарубежных иностранных программ возможна пропаганда и агитация, которая не соответствует интересам России», — отметил Стронгин.

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок