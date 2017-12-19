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Главная » НОВОСТИ » Эксперт: важно сохранять, восстанавливать старинные блюда, вкусы, продукты нашей кухни
 
 
 
 
19 Декабря 2017 года, 18:26

Эксперт: важно сохранять, восстанавливать старинные блюда, вкусы, продукты нашей кухни


МИР/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – Искусство приготовления неаполитанской пиццы решением ЮНЕСКО признано нематериальным культурным наследием человечества.

Искусство пиццайоло передается в регионе Кампания из поколения в поколение. Неаполь добивался причисления традиции к культурному наследию семь лет. Как формируется список нематериального наследия ЮНЕСКО, рассказал в эфире радио Sputnik историк кулинарии Павел Сюткин.

«В России существует внутренняя проблема сохранения нематериального наследия, то есть старинных блюд нашей исторической кухни, вкусов, продуктов. Все это исчезает. Сохранять, находить, восстанавливать приметы прошлого очень важно, без прошлого нет будущего. У этого процесса есть внешний международный аспект», – сказал Сюткин.

В рамках ЮНЕСКО подготовлена и подписана множеством стран конвенция нематериального культурного наследия. Каждая страна находит у себя церемонию, которая, с одной стороны, уникальна, подчеркивает национальный характер, а с другой стороны, оставила след в культуре страны. Среди последних примеров в кулинарии – корейская капуста кимчи, лаваш, долма.

«Мы сами могли задуматься, что такого есть у нас в кулинарной области, – подчеркнул Сюткин. – Речь идет не о рецептах или блюдах. Речь о культурном обычае. Мы не лишены такого опыта. Это могла быть Масленица с традицией поедания блинов, выпечки с различной начинкой. Это могла быть засолка нашей капусты, которая, по сути, была праздником. Можно было бы говорить о русской печи, как о кулинарном артефакте».

В данный момент Россия не присоединилась к конвенции о нематериальном культурном наследии ЮНЕСКО. В целом, это показывает роль и приоритет культуры в нашей сегодняшней жизни, отметил эксперт. Само включение в этот список не дает преимуществ, но это мощный стимул в туризме и гастротуризме.

«Сегодня каждый российский регион пытается найти у себя старинные блюда, чтобы привлекать туристов. Конвенция принесет международную аудиторию, которая будет приезжать в Россию за нашими блюдами. Процесс включения в список сродни защите диссертации. Это все не бесплатно, но и не безумные деньги. Здесь должно быть участие государства. Роль культуры выше расходов и доходов», – считает историк кулинарии.

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