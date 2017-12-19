В Мурманске ожидается усиление ветра

19 Декабря 2017 года, 17:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – Ухудшение погодных условий ожидается сегодня вечером по Мурманской области. Сегодня в период с 21:00 до полуночи на севере Кольского полуострова ожидается усиление южного, юго-западного ветра в порывах до 17-22 м/с. В Мурманске в период с полуночи до 4:00 ветер усилится до 18-22 м/с, кроме того ожидается метель и мокрый снег.

Такая погода сохранится до 8-12 часов 20 декабря.

Ранее в связи с ухудшением погодных условий в режим повышенной готовности перешли энергетики.