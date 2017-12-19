Мурманский кот Сэм – на 14 месте в медиарейтинге котиков

19 Декабря 2017 года, 18:45

РОССИЯ/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» составила рейтинг котиков в российских СМИ по итогам 2017 года.

Первый место занял эрмитажный кот Ахилл, который стал предсказателем Кубка Конфедераций по футболу. На второй строчке – кот-моряк Сергей Иванович, участвующий в походе российских кораблей к Сирии. Бронзу взял кот Мир породы невская маскарадная, подаренный Владимиром Путиным японскому губернатору.

Попал в рейтинг и мурманский кот Сэм, заняв 14 строчку. Сэм – спутник мурманчанина Владислава Евглевского, который пешком отправился из столицы Заполярья во Владивосток.