Tele2 и «Би-порт» подвели итоги «высотного» фотоконкурса

МУРМАНСК/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – Оператор мобильный связи Tele2 и информационное агентство «Би-порт» подвели итоги фотоконкурса «С Tele2 – на высоте». Условием конкурса было размещение в социальных сетях в период с 8 по 18 декабря 2017 года фотографий из салона самолёта с тэгом #сTele2навысоте.
Первым победителем, чья фотография набрала наибольшее количество лайков, стала Светлана Цыбендоржиева.
Вторым победителем, по мнению жюри, состоящего из представителей Tele2 и агентства «Би-порт», стала фотография, сделанная Виталием Тюпаковым.
Торжественная церемония награждения состоится в ближайшую пятницу в офисе продаж Tele2. Организаторы поздравляют победителей и с нетерпением ждут на награждение!