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Главная » НОВОСТИ » Соглашение о минимальной заработной плате в Мурманской области отменено
 
 
 
 
19 Декабря 2017 года, 19:05

Соглашение о минимальной заработной плате в Мурманской области отменено


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области прекращено действие Соглашения о минимальной заработной плате в Мурманской области. Соответствующее решение было принято Правительством Мурманской области, Мурманским областным советом профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Пойти на такой шаг вынудило постановление Конституционного суда, который определил, что районные коэффициенты и полярные надбавки не могут включаться в состав минимального размера оплаты труда. С 1 января 2018 года МРОТ в России составит 9489 рублей. С учётом рекомендации КС, минимальная зарплата жителей Мурманской области должна составлять 21824 рубля. Установленная с нового года минимальная заработная плата в Мурманской области – 15185 рублей – не будет соответствовать таковой при исчислении по постановлению КС.

«В сложившихся обстоятельствах действующее на территории региона Соглашение о минимальной заработной плате не отвечает конституционно-правовому смыслу положений Трудового кодекса РФ, выявленному в Постановлении КС РФ, общеобязательному для применения», - сообщили в областном правительстве.

Ранее губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что региональному бюджету на исполнение требований Конституционного суда потребуется дополнительно 1,5 млрд рублей.

Учитывая, что Конституционный суд оставил за федеральными властями право на совершенствование законодательства в этой сфере, а на региональном уровне больше нет документа, который бы регламентировал определение размера МЗП, по логике вещей работодателям следует руководствоваться федеральными нормами и постановлением КС.

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  • кто бы сомневался. сделают МРОТ + Полярки.... а у тех у кого нет полярок зарплата еще и упадет. шикарно просто
  • Как хорошо, что наша профсоюзная организация (ОАО АМИГЭ) не входит в этот редисочный Областной совет профсоюзов...
  • Пффф, а откуда лярд взять, уже придумали?
  • Можно ещё раз взять в Совкомбанке... Они дают кредиты всем регионам (на своём сайте банк хвастается этим)
  • Это ж губернаторше придётся продать любимый БМВ-5, летать с народом, сократить число холуёв, сидеть в Мурманске!
  • В прокуратуру и суд придётся обращаться закон на нашей стороне ! А то Шведер как представил сколько нужно платить работникам и карман зашевелились и сразу своих карманных корешей подключил к обсуждению не нажраться все мало один уехал другой на подхвате остался
 
 
 
 
 
 
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