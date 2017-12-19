До +4 градусов потеплеет в Мурманской области

20 Декабря 2017 года, 08:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ - 20 декабря Мурманская область окажется под влиянием юго-восточной части циклона. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная погода, мокрый снег с дождем. Температура воздуха от -1 до +4 градусов, гололедица.

На западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-западный 23-28 м/с, высота волны 8,0-9,0 м. На севере и востоке моря ветер южный, юго-западный 18-23 м/с.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +1 градус, ветер юго-западный 8-16 м/с.