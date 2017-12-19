Капитана судна из Гонконга оштрафовали за незадекларированные алкоголь и сигареты

20 Декабря 2017 года, 10:22

МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском порту в ходе таможенного контроля на борту судна, принадлежащего гонконгской компании, обнаружена незадекларированная продукция. Как рассказали «Би-порту» в Мурманской таможне, в помещении навигационной кладовой и в машинном отделении было обнаружено 67,25 литров алкогольной продукции и 7 блоков сигарет. Товары не были заявлены в судовых документах и декларации личных вещей членов экипажа.

«В рамках административного производства стало известно, что обнаруженные таможней на борту судна алкоголь и сигареты принадлежат капитану иностранного морского судна, а установленные законом ограничения для физических лиц на ввоз подобных товаров он нарушил по невнимательности», - сообщили в таможне.

В отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении. Алкоголь и сигареты изъяты, правонарушителю назначен штраф.