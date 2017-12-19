Капитана судна из Гонконга оштрафовали за незадекларированные алкоголь и сигареты

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
За неправильное использование герба Мурманска грозит ответственность За неправильное использование герба Мурманска грозит ответственность
Об итогах финансовой поддержки предпринимателям в городе Мурманске в 2017 году Об итогах финансовой поддержки предпринимателям в городе Мурманске в 2017 году
Жителей и гостей Мурманска приглашают на НОВОГОДНИЙ БАЗАР! Жителей и гостей Мурманска приглашают на НОВОГОДНИЙ БАЗАР!
Приглашаем мурманчан на традиционные ёлочные базары! Приглашаем мурманчан на традиционные ёлочные базары!
Тойота Центр Мурманск представляет новый Toyota Fortuner от 2 299 000 рублей Тойота Центр Мурманск представляет новый Toyota Fortuner от 2 299 000 рублей
 
 

Видеоновости16+

Награды для полиглотов. В Мурманске чествовали победителей олимпиады по иностранным языкам
 
 
 
 

Курсы валют 20.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,4752
0,1304
1 USD
Доллар США
58,6117
-0,0823
1 EUR
Евро
69,1735
0,0789
10 NOK
Норвежских крон
70,1080
-0,0079
10 SEK
Шведских крон
69,6498
0,3739
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
3.3 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

 
 
 
 

Выбор редакции

Рабочая неделя завершится заседанием областного правительства
20 Декабря 2017, 11:14
Рабочая неделя завершится заседанием областного правительства
Декабрьскую зарплату врачам Мурманской области выплатят из резервного фонда
20 Декабря 2017, 09:31
Декабрьскую зарплату врачам Мурманской области выплатят из резервного фонда
Бывший пограничник из Норвегии арестован по обвинению в шпионаже
19 Декабря 2017, 16:50
Бывший пограничник из Норвегии арестован по обвинению в шпионаже
Расписание автобусов и троллейбусов в новогодние праздники
19 Декабря 2017, 12:20
Расписание автобусов и троллейбусов в новогодние праздники
 
 
 
 

Самое читаемое

Соглашение о минимальной заработной плате в Мурманской области отменено
19 Декабря 2017, 19:05
Мэр Полярных Зорь чудом не попал в ДТП с фурой
19 Декабря 2017, 15:29
15-летняя девочка выпала из окна в Кировске
19 Декабря 2017, 12:37
В Мурманске ожидается усиление ветра
19 Декабря 2017, 17:05
В Мурманском кафе изъяли 400 литров незаконного алкоголя
19 Декабря 2017, 14:39
В Мурмашинском ЦВСЖ уверены, что кто-то подрывает авторитет организации
19 Декабря 2017, 12:49
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Капитана судна из Гонконга оштрафовали за незадекларированные алкоголь и сигареты
 
 
 
 
20 Декабря 2017 года, 10:22

Капитана судна из Гонконга оштрафовали за незадекларированные алкоголь и сигареты


МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском порту в ходе таможенного контроля на борту судна, принадлежащего гонконгской компании, обнаружена незадекларированная продукция. Как рассказали «Би-порту» в Мурманской таможне, в помещении навигационной кладовой и в машинном отделении было обнаружено 67,25 литров алкогольной продукции и 7 блоков сигарет. Товары не были заявлены в судовых документах и декларации личных вещей членов экипажа.

«В рамках административного производства стало известно, что обнаруженные таможней на борту судна алкоголь и сигареты принадлежат капитану иностранного морского судна, а установленные законом ограничения для физических лиц на ввоз подобных товаров он нарушил по невнимательности», - сообщили в таможне.

В отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении. Алкоголь и сигареты изъяты, правонарушителю назначен штраф.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Житель Оленегорска получил 8,5 лет колонии за жестокое убийство знакомого
2.
Рабочая неделя завершится заседанием областного правительства
3.
Житель Умбы напал с ружьём на сельский клуб
4.
Декабрьскую зарплату врачам Мурманской области выплатят из резервного фонда
5.
Лобовое столкновение автомобилей произошло в Апатитах
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта