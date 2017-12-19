«Олкон» поддержал открытие музейно-выставочного зала «У Оленьей горы»

20 Декабря 2017 года, 11:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ - АО «Олкон» поддержало открытие нового музейно-выставочного зала «У Оленьей горы» в Оленегорске.

Символическую красную ленточку перерезали исполнительный директор «Олкона» Алексей Борисов и глава города Оленегорска Олег Самарский.

На церемонии открытия присутствовали депутат Мурманской областной думы Александр Шестак, заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая, директор областного краеведческого музея Елена Химчук, а также представители администрации, предприятий и организаций города.

«Мы долго шли к этому моменту: от принятия решения до открытия прошло два года. Большую помощь нам оказал «Олкон». Благодаря комбинату в музее появились новые экспонаты, стенды и витрины. Спасибо предпринимателям города и оленегорцам, которые не остались в стороне. Пока это только музейно-выставочный зал, но я уверен, что со временем он превратится в настоящий музей», - заявил глава города Олег Самарский.

Выставочный зал состоит из четырех помещений, два из которых оборудованы для переменных экспозиций. 18 декабря состоялась презентация постоянной экспозиции «История города и комбината».

«История города и комбината неразрывно связана. На стендах, посвященных становлению Оленегорска, можно увидеть, как развивалось и наше предприятие. Уверен, что эта экспозиция позволит горожанам больше узнать о деятельности комбината, его истории», – отметил исполнительный директор «Олкона» Алексей Борисов.

20 декабря в выставочном зале для оленегорцев и гостей города начнет работать выставка произведений одного из самых известных художников Мурманской области, заслуженного художника России, талантливого живописца и графика, мастера портрета, пейзажа и жанровой картины Анатолия Сергиенко.