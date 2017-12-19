Рабочая неделя завершится заседанием областного правительства

20 Декабря 2017 года, 11:14

МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – Очередное заседание правительства Мурманской области состоится 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участники заседания заслушают доклад министра финансов Елены Дягилевой об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский и генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Александр Емельянцев расскажут о реализации программы капитального ремонта в 2017 года.

Министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова расскажет об итогах работы своего ведомства. С докладом о результатах деятельности также выступит руководитель Центра информационных технологий Мурманской области.

О внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы» расскажет министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин.