Командующий Северным флотом вручил награды отличившимся офицерам

20 Декабря 2017 года, 13:25

СЕВЕРОМОРСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – В Североморске отличившимся офицерам вручены государственные и ведомственные награды. Церемонию в рамках заседания Военного совета провёл командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

За заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную службу орденом «За морские заслуги» был награжден начальник штаба Беломорской военно-морской базы СФ капитан 1 ранга Александр Нельга. Знаком отличия «За безупречную службу» (25 лет на георгиевской ленте) отмечен командир отдельного дивизиона судов обеспечения Северного флота капитан 2 ранга Виктор Говера.

Медали Суворова удостоен начальник отдела одного из управлений Северного флота капитан 2 ранга Андрей Братишкин.

За обеспечение участия сил Северного флота в Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте медалью «За участие в Главном Военно-морском параде» награждены начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань и начальник медицинской службы Юрий Закревский.