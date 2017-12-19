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Главная » НОВОСТИ » Марина Ковтун заняла 83 строчку в итоговом Национальном рейтинге губернаторов
 
 
 
 
20 Декабря 2017 года, 14:30

Марина Ковтун заняла 83 строчку в итоговом Национальном рейтинге губернаторов


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ - Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал итоговое за 2017 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

По итогам года губернатор Мурманской области Марина Ковтун заняла 83 из 85 мест. Авторы рейтинга отмечают, что весь 2017 год для неё прошёл под знаком нарастающей борьбы. Борьба эта проходила на фоне арестов в руководстве региона, обысков в правительстве, слухов об отставке.

«Причина сложившейся ситуации в ослаблении положения Марины Ковтун «на верху», в результате чего за регион развернулась борьба сразу нескольких влиятельных федеральных интересантов», - говорится исследовании.

Именно эта борьба, полагают составители рейтинга, а также грядущие президентские выборы, вероятно дали главе Заполярья небольшую «передышку».

«То, что произошло в Мурманской области в 2017 году в областной власти, в правительстве, я рассматриваю как недоразумение. Арест трёх ответственных сотрудников областного правительства во главе с бывшим вице-губернатором это проявление обострения межличностных амбиций и борьбы за первенство в области», - полагает старший консультант Балтийского центра социальных исследований Олег Андреев.

По его словам дело о мошенничестве в областном правительстве сильно раздуто: единственное, что присвоили подозреваемые, это удочки и туристические принадлежности. Это, конечно, не хорошо, полагает эксперт, но и гостей иностранных встречать надо достойно. Андреев уверен, что дело рассыплется в суде.

«Марина Васильевна Ковтун, в целом, старается, как может в данной системе властных координат. Многое решается не в Мурманске, а в федеральном центре. На мой взгляд, она абсолютно нормальный губернатор по нынешним непростым временам», - полагает Андреев.

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