В супермаркетах произошёл массовый сбой кассовой техники

20 Декабря 2017 года, 14:50

РОССИЯ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ - В работе контрольно-кассовой техники производителей АО «ШТРИХ-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель» произошел массовый технический сбой. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе.

В ведомстве уточнили, что пользователи могут производить с клиентами наличный расчёт, а после восстановления работы техники сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки.

ФНС России обращает внимание, что в таких обстоятельствах пользователи не привлекаются к административной ответственности.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктор Погонцев