В центре Мурманска откроется новогодний базар

20 Декабря 2017 года, 15:09

МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – На улице Воровского 23 и 24 декабря с 12:00 до 18:00, в районе дома №11 будет организован новогодний базар.

В широком ассортименте будут представлены елочные украшения, игрушки, новогодние подарки, карнавальные маски, сувениры с новогодней тематикой, продукция хвойных пород: хвойные букеты, хвойные лапы, живые ели, сосны.

Праздничная программа, посвященная открытию новогоднего базара, состоится в субботу 23 декабря в 13:00. Мурманчан и гостей города ждут конкурсы, розыгрыши и сюрпризы.

АГМ