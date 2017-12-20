Мостом в Шонгуе могут пользоваться все гражданские лица

20 Декабря 2017 года, 15:25

ШОНГУЙ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – Специальная комиссия администрации Кольского района провела мониторинг прохода гражданских лиц и проезда автотранспорта, в том числе и гражданского, по временному военному мосту в Шонгуе.

С 6 по 15 декабря по мосту проехало 99 единиц автотранспорта, сообщает администрация. Это автомобили, принадлежащие военнослужащим воинской части, ОАО «РЖД» и гражданским лицам, проживающим в Мурманской области. Пешком прошло 29 человек.

Силами администрации и муниципалитета дорога к временному мосту приведена в порядок. Состояние подъездных путей соответствует правилам безопасного дорожного движения. Проезд экстренных служб по мосту к жилым строениям и воинской части на левом берегу поселка осуществляется беспрепятственно.

По договоренности с командованием Северного Флота и воинской части, через мост организован упрощенный режим проезда всех гражданских лиц, проживающих в области, а не только жителей Шонгуя. Все они могут пользоваться мостом при предъявлении на КПП паспорта. Это информация неоднократно подтверждена в ходе мониторинга.

«На сегодняшний день сняты все вопросы по проезду и проходу гражданских лиц по военному разборному автомобильному мосту в поселке Шонгуй, – подчеркнул глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – Органы местного самоуправления, правительство Мурманской области и командование Северного Флота работают при полном взаимодействии и понимании».

Сейчас решается вопрос о передаче в оперативное управление Мурманской области военного моста через Колу.

Мост, соединяющий два берега Шонгуя, в августе частично обрушился, его признали аварийным и закрыли. Военные в рамках учений возвели временную переправу, которой, по словам командующего СФ, потом могли бы пользоваться гражданские лица.