В Мурманске состоялась ежегодная научно-практическая конференция

20 Декабря 2017 года, 15:45

МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня в ГДЦ «Меридиан» состоялась ежегодная научно-практическая конференция, посвященная Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. На мероприятии обсудили вопросы ликвидации экологического ущерба, охраны воздуха и водных объектов, развития ООПТ и т.д.

Год Экологии получился насыщенным, подвел итоги заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора. Промышленные предприятия региона активно внедряли наилучшие доступные технологии, реализовывали программы модернизации, которые были направлены на получение экологически значимых результатов. Среди таких предприятий – «ФосАгро», «ЕвроХим», торговый порт, «Норникель» и другие.

«У нас в целом идет значительная техническая модернизация производства: например, мы запустили уникальный для России способ утилизации солевого стока, – отметил начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности Кольской ГМК Александр Тюкин. – Ведется также работа общественного характера. Мониторинговые работы подтверждают конечный эффект всех мероприятий для природы».

На конференции участникам мероприятий Плана Года экологии и Года ООПТ – представителям органов исполнительной власти и муниципальных образований, промышленных предприятий, общественных, научных и образовательных организаций – вручили благодарственные письма.

Среди награжденных – Кольская ГМК. Как отметил Александр Тюкин, «в этом году компания проводила масштабную экологическую работу, и такое общественное признание очень важно для нас».

Говоря об итогах года, Евгений Никора напомнил о создании в Печенгском районе новой особо охраняемой природной территории – природного парка Кораблекк, обсуждение которого велось еще с 2015 года. В правительство России 15 декабря были внесены уже согласованные федеральным Министерством природы документы по созданию национального парка «Хибины».

На основе данных, полученных при обследовании Кольского залива, начат подъем затонувших конструкций. Уже удалось поднять три таких объекта, отметил заместитель губернатора, а всего их 102. Средства, выделенные из федерального бюджета, были использованы полностью. Для продолжения программы необходимо дополнительное финансирование.

На следующей неделе вводится в опытно-промышленную эксплуатацию первый объект уникального, крупнейшего за полярным кругом экотехнопарка в Междуречье, сообщил Никора. Экотехнопарк представляет собой полноценный кластер, который сможет обеспечить замкнутый цикл обращения с опасными отходами.

Кроме того, сказал вице-губернатор, в этом году проведена большая работа с образовательными учреждениями региона: это нужно для того, чтобы дети с юного возраста осознали важность сохранения природы. Одна из таких акций состоялась в сентябре, когда ребята из Мурманской области совместно с норвежскими школьниками приняли участие в очистке побережья Кольского залива от мусора.

Еще один важный шаг – открытие визит-центра заповедника «Пасвик» при поддержке «Норникеля». Это событие и ознаменовало начало Года экологии.

«Год экологии заканчивается, но это не значит, что мы завершаем работу, направленную на реализацию экологических программ. У нас есть серьезные планы на 2018 год. Предприятия региона также продолжат работу по этим направлениям. Я уверен, что результаты года показали всем, что Кольский полуостров – это особый для России регион», – подчеркнул Евгений Никора.

К слову, Мурманская область по итогам осени 2017 года оказалась на шестом месте экологического рейтинга, подготовленного общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль». А по итогам летнего рейтинга регион впервые за последние пять лет вошел в число самых чистых субъектов России, заняв девятое место.