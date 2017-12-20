Сервисом «Обмен минут на Гб» воспользовалось более 1 млн клиентов Tele2

20 Декабря 2017 года, 16:00

РОССИЯ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – Tele2 начала обменивать голосовые услуги на интернет 25 октября 2017 года. С момента запуска сервиса, не имеющего аналогов на российском телеком-рынке, более 1 млн клиентов Tele2 обменяли свыше 112 млн минут на более чем два петабайта интернет-трафика.

Такого количества хватит для непрерывного онлайн-прослушивания музыки на протяжении 1308 лет, для 1140 лет серфинга в социальных сетях и общения в мессенджерах или на просмотр фильмов и видео в течение 228 лет.

Сервис оказался наиболее востребованным среди клиентов Tele2 из Московского региона, Челябинской, Свердловской, Пермской и Иркутской областей. Наибольшее количество минут поменяли абоненты тарифного плана «Мой онлайн».

«Успех сервиса «Обмен минут на Гб» превзошел наши ожидания и подтвердил правильность выбранной концепции «Другие правила». Колоссальный объем в два петабайта говорит о том, что мы верно уловили желания самой требовательной аудитории – пользователей мобильного интернета. «Обмен минут на Гб» стал дополнением к «Переносу остатков», который мы запустили в начале этого года. Уникальность этих услуг в том, что они позволяют абоненту использовать потраченные средства по максимуму. Tele2 создает эксклюзивные продукты, благодаря которым клиенты компании самостоятельно адаптируют тарифы под собственные нужды и не переплачивают за связь. Такой подход выделяет Tele2 среди конкурентов и закрепляет за нами особое положение на телеком-рынке», – рассказал Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов.

Напомним, что обмен осуществляется по фиксированному курсу: 1 Гб, или 1024 Мб, за 100 минут (10,24 Мб за 1 минуту). Клиенты могут использовать любое количество доступных минут: из основного пакета, перенесенные из предыдущего периода или подключенные в рамках функционала «Настройте тариф для себя».

Сервис «Обмен минут на Гб» доступен клиентам действующих и архивных пакетных тарифов линейки «Мой Tele2» и дает уникальную возможность обменять лишние минуты на дополнительные гигабайты. Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз через USSD-команду, в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Мой Tele2». Подробная информация о сервисе доступна на сайте tele2.ru/obmen.