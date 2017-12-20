Инфляция в России «доползла» до 2,4%

20 Декабря 2017 года, 16:30

РОССИЯ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ - За период с 12 по 18 декабря 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала декабря – 100,3%, с начала года – 102,4%.

За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,2%, рыбу мороженую, колбасу полукопченую, масло сливочное, молоко, сметану, творог, маргарин, пшено и печенье – на 0,2-0,4%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 1,0%, сахар-песок – на 0,8%, кур и водку – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,8%, в том числе на помидоры и огурцы – 7,8% и 4,9% соответственно.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,4%, на дизельное топливо – на 0,6%.