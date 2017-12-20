Лучшие предприниматели Мурманской области получили награды

20 Декабря 2017 года, 17:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоялось заключительное в этом году заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при областном правительстве. Первый заместитель главы региона Алексей Тюкавин отметил, что доля работников, занятых у субъектов малого и среднего бизнеса, в общем числе занятых в региональной экономике составляет около 18%. Это более 71 тысячи рабочих мест.

«В 2017 году более 200 предпринимателей получили прямую или косвенную финансовую поддержку из регионального бюджета, 41 предприниматель получил имущественную поддержку в виде резидентства в областном бизнес-инкубаторе, более 2 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса получили консультации, обучение прошли более 2,5 тысячи человек. Всё это позволило создать более 130 новых и сохранить более 600 рабочих мест», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

В 2018 году на поддержку малого и среднего бизнеса Мурманской области будет направлено в целом более 96 млн рублей.

Также на заседании состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного областного конкурса «Предприниматель года» и регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года».