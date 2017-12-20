Почти 84% россиян готовы голосовать за Путина

20 Декабря 2017 года, 17:50

РОССИЯ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) начинает серию публикаций, связанных с избирательной кампанией по выборам президента в 2018 году.

Декларируемая явка на сегодняшний день составляет 70% (такова доля россиян, отвечающих «точно приму»). Уровень электоральной активности выше среди пожилых людей, женщин и жителей сел.

Отдать свой голос за Путина (если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье), по последним данным, готовы 83,8% россиян, точно планирующих голосовать. За Владимира Жириновского готовы проголосовать 4,1%, за Геннадия Зюганова – 3,3%, за Григория Явлинского – 0,8%, за Бориса Титова – 0,7%, за Ксению Собчак – 0,3%.

В самой молодой возрастной группе избирателей (18-24 года) выше уровень поддержки Собчак (1,4%). Люди среднего возраста (35-44 года) скорее готовы голосовать за Жириновского, чем остальные. Столичные жители чаще высказываются в поддержку Явлинского и Титова, жители крупных городов (500-950 тысяч) – в поддержку Зюганова.

«Не все из тех, кто сегодня намерен участвовать в выборах, дойдут до участков, но для президентских выборов обычно характерна сравнительно высокая явка. Наименьший интерес к выборам, как обычно, проявляет молодежь. Также пониженный интерес к выборам фиксируется в столицах», – отметила руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.