Минтранс выберет систему контроля и управления дронами

20 Декабря 2017 года, 18:35

РОССИЯ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – До 1 сентября 2018 года Министерство транспорта России должно решить, как интегрировать беспилотные авиационные системы (БАС) в воздушное пространство страны, пишут «Известия». Для этого ведомство планирует создать систему контроля над полетами дронов.

До 1 августа 2018 года необходимо будет разработать концепцию интеграции БВС и авиации общего назначения (АОН) в единое воздушное пространство. К этому же сроку следует на конкурентной основе выбрать необходимые для ее реализации технологические решения. А до 1 сентября Минтранс должен вынести на рассмотрение комиссии предложения по технологическим решениям и «дорожную карту».

По словам генерального директора Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Глеба Бабинцева, необходимо обеспечить беспилотникам взаимную видимость и возможность автоматического маневра для уклонения от столкновения. Также необходимо обеспечить голосовую радиосвязь между внешними экипажами БАС. Кроме того, сигналы управления дронами должны быть защищены от хакерского вторжения.

Весной 2018 года в России начнет работать процедура учета гражданских дронов.