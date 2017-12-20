Путин впервые обозначил стратегию, с которой пойдет на выборы

20 Декабря 2017 года, 17:25

РОССИЯ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин впервые с момента официального старта предвыборной кампании выступил, по сути, с рядом программных заявлений, сообщают «Известия».

Президент обозначил приоритеты внутренней политики государства. Нерешенных проблем, по его словам, еще много, однако на все вызовы 2000-х годов дан ответ. Он отметил, что Россия шагнула «далеко вперед в экономике и социальной сфере, в обеспечении обороноспособности страны».

В нынешних условиях, по словам президента, важно беречь свободу и стабильность, чтобы «перемены к лучшему были необратимы». России еще предстоит ответить на исторические вызовы, заявил Путин, и этот ответ должен быть достойным.

«Это сбережение и приумножение нашего народа, это создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, всех регионов нашей огромной страны, наконец, это вызов будущего, настоящего переворота в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых в широком смысле этого слова, в образовании», — перечислил он.

Еще многое предстоит сделать для повышения уровня благополучия граждан, для преодоления бедности и неравенства в обществе, напомнил президент. Он уверен, что у России есть все возможности, чтобы сохранить свою самобытность.

«Мы обязательно прорвемся к новым компетенциям, которые нам нужны для развития. Мы должны быть лидерами в знаниях, в интеллекте, в социальном и культурном развитии, и при этом, конечно, сохранить свою самобытность, опираться на свои лучшие традиции. Все эти задачи на годы вперед, и нам нельзя оступиться, сбиться с выбранного курса, иначе придется всё начинать практически с нуля, — заявил Путин. — Свой личный долг и гражданскую ответственность в этом я вижу и как действующий глава государства, и как кандидат в президенты».

Фото: пресс-служба Кремля