WWF и Минприроды Мурманской области укрепляют сотрудничество

20 Декабря 2017 года, 18:56

МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня во время региональной экологической научно-практической конференции Баренц-отделение Всемирного фонда дикой природы и региональное Министерство природных ресурсов и экологии подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие два года.

Этот документ стал продолжением совместной работы самого северного офиса WWF России и правительства Мурманской области, между которыми несколько лет назад был подписан меморандум о взаимодействии.

«Подписанное сегодня соглашение носит совсем не рамочный характер, скорее это перечень конкретных мероприятий, рассчитанных на два года. Вместе с WWF России мы планируем развивать сеть особо охраняемых природных территорий Мурманской области, а также запланированы мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и экологическое просвещение», – отметил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп.

Соглашение предусматривает более 10 совместных мероприятий, среди которых мониторинг популяции дикого северного оленя, поддержка антибраконьерских бригад на реках Кольского полуострова, ревизия и реорганизация некоторых ООПТ региона, поддержка акции «Час Земли» и другие.

«В этом году у нас выстроились очень хорошие рабочие отношения с властями региона. Подписанное сегодня соглашение – закономерный результат и еще один шаг навстречу друг другу в деле сохранения уникальной северной природы. Надеюсь, что наше сотрудничество не ограничится Годом экологии и прописанными мероприятиями, мы уже обсуждаем новые проекты и планы на будущее. Хочется верить, что впереди нас ждет десятилетие экологии», – рассказал директор Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Олег Суткайтис.

Кроме того, коллектив Баренц-отделения WWF России получил благодарственное письмо от Губернатора Мурманской области.