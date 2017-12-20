В Мурманской области лёгкий морозец

21 Декабря 2017 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 декабря/ БИ-ПОРТ - 21-22 декабря погоду Кольского полуострова будет определять юго-восточная периферия малоподвижного циклона с центром на западе Баренцева моря. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха -2-7 градусов, при прояснениях до -12 градусов, гололедица.

На западе и в центральных районах Баренцева моря наблюдается ветер юго-западный, западный 18-23 м/с. На западе моря высота волны 8,0-9,0 м. На востоке моря ветер южный, юго-восточный 18-23 м/с.

На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 20 декабря равна 15-35 см, что меньше нормы на 2-14 см.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -2 градуса, ветер южный 8-10 м/с.