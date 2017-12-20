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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

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Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

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Виктор Георги:

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Дмитрий Буткевич:

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Главная » НОВОСТИ » «Р» - разнообразие. Где открыть расчётный счет для компании?
 
 
 
 
21 Декабря 2017 года, 09:00

«Р» - разнообразие. Где открыть расчётный счет для компании?


Без РКО сегодня не обходятся ни начинающие бизнесмены, ни крупные компании. Что же скрывается за этими буквами?

Знакомые всем бизнесменам буквы РКО – это расчётно-кассовое обслуживание, стандартная услуга бизнесу. Но только не для СКБ-банка, где недавно состоялся запуск новых, продвинутых тарифных планов, которые придутся по вкусу бизнесменам разного уровня.

Аббревиатура РКО в СКБ-банке получила новую расшифровку. Во-первых, «Р» - это «Разнообразие». Для всех групп клиентов банк подготовил целую «команду» оптимальных тарифных планов. Уже их названий новых тарифов видно, что они подходят для бизнесов всех размеров: «Выгодный старт» и «Активный рост», «Надёжное решение» и «Высшая лига». Не обошлось и без сюрпризов в виде бесплатного открытия счёта и корпоративной карты Visa Business Unembossed Instant. Пакет бесплатных платежей в зависимости от тарифного плана и бесплатная услуга sms-информирования по счёту и карте дополняют и без того приятную картину.

«К» — это контрагенты, которых можно проверить при помощи особого сервиса «Светофор» и получить online аналитическую справку со всеми существенными фактами. Под буквой «О» подразумевается «онлайн-доступ» к расчётному счёту через удобное бесплатное приложение «СКБ-online».

В итоге, РКО в СКБ-банке — это не просто надёжное и качественное расчётно-кассовое обслуживание, это Разнообразие тарифов, Контрагент-сервис и Онлайн-приложение.

Оформить заявку на открытие расчетного счета можно на сайте СКБ-банка.

ПАО «СКБ-банк»

8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно)

www.skbbank.ru  

 

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