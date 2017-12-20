Прокуратура согласовала внеплановую проверку мурмашинского ЦВСЖ

21 Декабря 2017 года, 09:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 декабря/ БИ-ПОРТ – Природоохранная прокуратура согласовала комитету по ветеринарии Мурманской области проведение внеплановой проверки в отношении центра временного содержания животных, расположенного в Мурмашах. Поводом для проверки послужило множество публикаций в средствах массовой информации о возможных противоправных действиях со стороны центра.

Напомним, жительница Мурманской области обратилась в полицию с информацией о возможном жестоком обращении с безнадзорными животными. Сотрудники ЦВСЖ уверены, что такими постами кто-то подрывает авторитет организации перед распределением тендеров и проведением контрактов.

По данному факту профильный комитет и собирается провести проверку.