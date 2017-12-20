Сержант выпивал со школьницей и не ходил на службу

21 Декабря 2017 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор старшему сержанту в/части 34667 Александру Цибулькову. Его обвиняют сразу по двум статьям уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили «Би-порту» в Военном следственном управлении по Северному флоту.

Как было установлено в ходе следствия, в январе-феврале 2017 года Цибульков систематически склонял несовершеннолетнюю девочку-сироту к употреблению алкогольных напитков.

А 15 марта он без уважительных причин не явился на службу в войсковую часть в Алакуртти. Время старший сержант проводил по своему усмотрению, и в часть явился только 7 апреля.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 151 и ч. 3 ст. 337 УК РФ - вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий и неявка на службу.

Мурманским гарнизонным военным судом Цибулькову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.