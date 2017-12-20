Первую строчку в рейтинге эффективности силовых ведомств занимает Минобороны

21 Декабря 2017 года, 10:13

РОССИЯ/ 21 декабря/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о знании и оценках работы различных государственных органов и ведомств.

Все измерявшиеся во время опроса органы и ведомства известны большинству россиян. Однако за год снизились доли высоко информированных (ответы «хорошо знаю, специально интересуюсь»), исключения – Министерство обороны, МЧС, Росгвардия (по последнему органу фиксируется заметный рост суммарной доли слышавших о нем россиян).

Лучше всего опрошенные знают и интересуются деятельностью Минобороны (30% «хорошо знают», 68% - слышали), МЧС (27% и 70%), МВД (21% и 77%), хуже всего – ФСО (8% и 66%), СВР (7% и 79%), Росгвардии (11% и 65%).

Баланс оценок деятельности силовых органов положительный, фиксируется положительная динамика по всем ведомствам. Выше других расчетный показатель по Минобороны (72 п., 93% респондентов, слышавших о работе ведомства, считают, что оно справляется со своей работой) и МЧС (70 п., 92%). Далее стоят ФСБ (59 п.), СВР (54 п.), ФСО (47 п.). Ниже всего на данный момент показатель Генеральной прокуратуры (29 п.).

Правоохранительные органы и силовые структуры уже 62% россиян (год назад – 53%) рассматривают как желанное место работы для детей в будущем, об обратном говорят 33% граждан. Мужчинам (67%), 25-44-летним (68-70%) и жителям сельской местности такая перспектива кажется более привлекательной, чем женщинам (59%), самым молодым респондентам (18-24 года – 58%) и людям старше 45 лет (57-59%), москвичам и петербуржцам (52%).

«В непростые времена уровень тревожности общества несколько вырос, при этом престиж правоохранительных органов, оценка эффективности их деятельности, даже несмотря на несколько снижающуюся информированность об их работе, тоже растут», – отмечает генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.

Фото: VistaNews.ru