Апатитчанин оседлал световую фигуру лошади

22 Декабря 2017 года, 16:08

АПАТИТЫ/ 22 декабря БИ-ПОРТ – В Апатитах у ДК «Строитель» установили конструкцию в виде Деда Мороза, едущего на тройке. Двое апатитчан решили сфотографироваться с новогодними фигурами, для чего один из них забрался на лошадь.

«Бедная лошадка зашаталась. Сфотографироваться молодой человек успел. Но здесь из ДК выбежала одна из сотрудниц. Поэтому хулиган решил соскочить с коня. И соскочил, но вместе с конем. Светящаяся лошадь упала, а вандалы хотели убежать. Впрочем, наездник вернулся и поставил фигуру на место. Правда, ее перекосило», – пишет «ОпенТаун».