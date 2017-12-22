На дороги Мурманской области выделят почти 3 млрд рублей в 2018 году

22 Декабря 2017 года, 15:39

МУРМАНСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня на заседании правительства Мурманской области был заслушан доклад регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства «О внесении изменений в государственную программу Мурманской области «Развитие транспортной системы».

По информации министра транспорта Дмитрия Соснина, прогнозный размер финансирования программы за счет средств областного бюджета на 2018 год составляет почти 3 млрд рублей.

На подпрограмму «Автомобильные дороги», которая финансируется из регионального дорожного фонда, предполагается потратить почти 2 млрд. Подпрограмма предусматривает реконструкцию девяти остановок общественного транспорта на автодороге «Кола – Мурмаши»; содержание сети региональных или межмуниципальных автомобильных дорог, выполнение отдельных мероприятий по ремонту покрытия участками до 100 метров.

Также, по словам министра, будет осуществлён ремонт 32 км региональных или межмуниципальных автомобильных дорог Мурманской области, устройство искусственного электрического освещения на некоторых участках общей протяженностью 4,5 км, продолжатся работы по капитальному ремонту дороги Умба – Варзуга.

Дмитрий Соснин отметил, что в будущем году планируется установка на дорогах области еще девяти комплексов автоматической фиксации административных правонарушений.