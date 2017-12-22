«МегаФон» отменяет внутрисетевой роуминг

22 Декабря 2017 года, 15:51

РОССИЯ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – «МегаФон» обнуляет стоимость всех входящих звонков при поездках по России с номеров региона пребывания.

Цена исходящих вызовов на номера региона пребывания не превысит два рубля за минуту. Базовая стоимость мобильного интернета остается такой же, как и в домашнем регионе.

Новые принципы тарификации будут внедряться поэтапно, поскольку для их реализации оператору потребуется изменить около трех тысяч тарифов по всей стране. Первые изменения будут внедрены на ряде тарифных планов без абонентской платы в январе 2018 года.

Абоненты «МегаФона», пользующиеся пакетными тарифами, уже давно общаются в поездках по стране на «домашних» условиях. Абоненты, которые хотят сохранить условия своего действующего тарифа в путешествиях, до вступления в силу изменений могут пользоваться опцией «Будь как дома».