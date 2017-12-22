На атомном ледоколе «Сибирь» установили реакторную установку

22 Декабря 2017 года, 16:20

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – На атомном ледоколе «Сибирь», который достраивается на Балтийском заводе, установили реакторную установку. Об этом сообщили в Госкорпорации Росатом.

«Установили реакторную установку на первом серийном ледоколе нового поколения «Сибирь», - говорится в твиттере госкорпорации.

В октябре корпус ледокола, который был спущен на воду 22 сентября 2017 года, был отбуксирован к достроечному причалу.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 2,5 метров. В их задачи входит обеспечение круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.