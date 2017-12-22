Российскую арктическую группировку усилят смешанным вертолетным отрядом

22 Декабря 2017 года, 17:00

РОССИЯ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – В Анадыре в 2018 году планируется разместить смешанный вертолетный отряд, в котором будут звенья вертолетов Ми-24 «Крокодил» и тяжелые транспортные Ми-26, сообщили «Известиям» в Министерстве обороны.

Годом позже такой отряд должен появиться на Кольском полуострове. Все вертолеты будут использоваться в интересах транспортно-боевого обеспечения заполярной группировки. Ударные Ми-24 станут важным средством огневой поддержки частей и подразделений арктической группировки. Одной из их важнейших задач для них будет поиск и уничтожение вражеских диверсантов.

Планируется, что Ми-26 обеспечат снабжение удаленных арктических гарнизонов и оперативную переброску войск на угрожаемые направления. Эти вертолеты зарекомендовали себя в суровом климате Крайнего Севера. Также они, обладая рекордной грузоподъемностью 20 тонн, будут использоваться для доставки крупногабаритных грузов и техники.

По планам Минобороны, на Крайнем Севере будут наращивать возможности радиотехнических войск, сил противоракетной и противовоздушной обороны, военной авиации.