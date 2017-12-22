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Главная » НОВОСТИ » Политолог: ситуация Марины Ковтун остаётся сложной
 
 
 
 
22 Декабря 2017 года, 16:15

Политолог: ситуация Марины Ковтун остаётся сложной


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Опубликован декабрьский рейтинг устойчивости российских губернаторов, подготовленный холдингом «Минченко консалтинг». В зоне риска оказались губернаторы, которые набрали восемь баллов и ниже.

«На момент выхода первого рейтинга «Госсовет 2.0» в красной зоне неустойчивости находилось 16 глав субъектов РФ, 9 из которых уже заменены», - отмечают авторы рейтинга.

В сентябрьском рейтинге губернатор Мурманской области Марина Ковтун набрала шесть баллов, попала в группу риска, но избежала отставки. Слухи о своём грядущем увольнении она опровергала, а на итоговой пресс-конференции 15 декабря заявила, что была готова к отставке с самого первого дня – такова особенность занимаемой должности.

В рейтинге за декабрь Марине Ковтун насчитали семь баллов, она также оказалась в группе риска. Авторы рейтинга считают, что её ситуация остаётся сложной. В «плюсы» главе Заполярья записали поддержку члена Политбюро 2.0, наличие большого регионального проекта, высокую привлекательность региона для элит, качественное нишевое позиционирование. Проштрафилась губернатор, по мнению экспертов конфликтом с членом Политбюро 2.0 и тлеющим конфликтом на региональном уровне.

Политбюро 2.0 – так политолог Евгений Минченко называет лидеров элитных групп, близких к первому лицу, которые имеют неформальное влияние, а также административный, организационный, финансовый, силовой, региональный, партийно-политический, имиджевый ресурсы.

«Влияние членов и кандидатов в члены «Политбюро 2.0» при кадровых назначениях на посты глав субъектов РФ остается определяющим. Естественно, итоговое решение по каждому конкретному региону всегда остается за Президентом», - отмечается в исследовании.

Ранее Марина Ковтун заняла 83 из 85 мест в национальном рейтинге губернаторов.

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  • Какие долгие проводы.... А группа риска это что? Мне кажется , что область находится в группе риска , а люди заложники. ЕСли думать об отставке с первого дня, как говорит Губернатор, занимая такую должность, то 83 место это еще ого-го! Губернатором нашего региона должен быть Мужик . Он будет пахать , как раб на галерах и не думать об отставке ,как о страшном сне. Не до пиара.......
 
 
 
 
 
 
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