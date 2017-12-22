В Мурманской области увеличилось количество индивидуальных предпринимателей

22 Декабря 2017 года, 16:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Количество малых и средних предприятий в Мурманской области увеличилось в 2017 году на 7,7%. Об этом сегодня сообщила министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова. По её словам количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило 17267 единиц, что на 1,1% выше уровня прошлого года. Налоговые отчисления предприятиями, использующими специальные налоговые режимы, увеличились на 3,4%.

«Положительная тенденция стала возможна, в том числе благодаря государственной поддержке, в 2017 году объем финансирования на эти цели составил более 83 млн рублей», –подчеркнула Ольга Кузнецова.