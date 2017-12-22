Платежи за ЖКУ выросли втрое больше инфляции

22 Декабря 2017 года, 17:16

РОССИЯ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Средний чек за жилищно-коммунальные услуги в январе-октябре увеличился на 9,5% и составил 2700 рублей. Темп роста в три раза превысил инфляцию, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

С выходом России из острой фазы кризиса реальная зарплата россиян выросла, в связи с чем население перестало жестко экономить, отмечает газета «Известия».

Наибольшее увеличение среднего чека за коммуналку было зафиксировано в Ивановской области. В некоторых регионах сумма, напротив, стала меньше.

«Прецеденты снижения средней суммы онлайн-платежа за ЖКУ можно объяснить стремлением пользователей не тратить лишних денег на коммуналку. Граждане стали больше устанавливать счетчики и регулярно оплачивать счета во избежание пени», — отмечается в исследовании.

1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги были проиндексированы на 4% — прогнозируемый уровень инфляции этого года. Однако рост потребительских цен замедлился сильнее, чем ожидалось. В январе-октябре инфляция составила 2,7%. По последнему прогнозу министра экономического развития Максима Орешкина, она может прийти к уровню 2,5–2,8%. Таким образом, средний чек за ЖКУ увеличился в три раза больше инфляции.

Правительство и дальше намерено ограничивать увеличение тарифов на ЖКУ ростом инфляции, однако по отдельным видам тарифов допускаются отклонения.