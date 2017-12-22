В Североморске пройдёт выставка вооружения

22 Декабря 2017 года, 17:39

СЕВЕРОМОРСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – В субботу 23 декабря в 12:00 на стадионе Североморска состоится торжественное открытие первого новогоднего турнира в истории Северной военной хоккейной лиги, в которую вошли 19 команд соединений, частей и организаций Северного флота, Министерства обороны и других силовых структур, дислоцирующихся в Мурманской области.

«Украшением церемонии станет выставка вооружения и военной техники береговых войск флота. Зрители смогут увидеть и потрогать бронетранспортёры, артиллерийские установи и системы залпового огня, сфотографироваться возле них, а также прокатиться на новых армейских снегоходах А-1. Для катания гостей специально подготовлены две площадки на стадионе недалеко от хоккейной коробки», – сказали «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Сразу после открытия на центральном стадионе пройдёт игра команд второго дивизиона. Сборная подводников «Тайфун» из Гаджиева встретится с хоккеистами ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил, объединённых в команду «Бастион». На ещё одной хоккейной коробке, расположенной на улице Полярной в Североморске в 15:00 состоится матч «Штурма» – мотострелкового соединения из Печенги и «Альфы».

В этот же день в 13:30 на площадке в посёлке Сафоново-1 сыграют команды первого дивизиона: «Медведи» из Заозёрска и хозяева ледового корта – сборная армии ВВС и ПВО «Гроза».

В воскресенье 24 декабря в 12:00 пройдут встречи сразу восемь команд на четырёх площадках. На центральном стадионе сыграют «К-21» штаба Северного флота и «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ. В гарнизоне авиаторов Североморск-3 встретятся «Палубник» и «Пётр Великий». В Алакуртти на матч выйдут хоккеисты «Арктики» и «Армейца». На улице Полярной пройдёт матч между победителем предыдущей встречи «Штурм» – «Альфа» и ещё одной североморской командой – «Шквал».

Вечером 25 декабря в Полярном действующий чемпион – команда первого дивизиона «Альбатрос» примет «Торос», а 26 декабря в Мурманском спортивном центре «Авангард» «Ракета» сыграет с «Полярной звездой»

Остальные игры будут проходить 29 и 30 декабря, а также 2 и 3 января по результатам состоявшихся матчей. Финал и закрытие новогоднего турнира планируется 4 января на североморском стадионе.