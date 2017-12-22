Режим работы отделений Почты России в праздничные дни

22 Декабря 2017 года, 18:22

РОССИЯ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Почта России сообщает режим работы почтовых отделений в праздничнее дни. 31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

1, 2 и 7 января 2018 года являются выходными днями для отделений почтовой связи. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Ранее стало известно о графике выдачи пенсий.