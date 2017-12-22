Жительница Полярного незаконно получала пособие по безработице

22 Декабря 2017 года, 19:00

АЛЕКСАНДРОВСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – В полицию ЗАТО Александровск обратилось руководство местного центра занятости. У организации БЫЛИ основания полагать, что одна из состоящих на учете безработных незаконно получает пособие.

Полицейские провели проверку и установили, что жительница города Полярный 1973 года рождения выполняла оплачиваемую работу, заключив гражданско-правовой договор, однако не сообщила об этом в службу занятости. подозреваемая получила незаконно более 24,5 тысяч рублей в качестве пособия по безработице.

В отношении женщины, ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере зарплат или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.