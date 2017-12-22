График уборки снега с 24 по 29 декабря

ул. Свердлова, от дома № 9 по ул. Свердлова до ул. Домостроительной, нечетная сторона

- ул. Карла Маркса, от ул. Челюскинцев до ул. Софьи Перовской, с 2-х сторон; - площадь Спорта

- съезд с ул. Шмидта на ул. Траловую с 2-х сторон; - ул. Траловая, от съезда с ул. Шмидта на ул. Траловую до ж/д переезда, сторона железной дороги; - ул. Бочкова с 2-х сторон

В ночь на 25.2017

ул. Свердлова, от Верхне-Ростинского шоссе до дома № 9 по ул. Свердлова, нечетная сторона

ул. Карла Маркса, от ул. Академика Книповича до ул. Старостина, с 2 -х сторон;

- просп. Кирова, от ул. Полярной Дивизии до ул. Марата, с 2-х сторон

ул. Свердлова, от дома № 9 по ул. Свердлова до ул. Домостроительной, четная сторона

ул. Карла Маркса, от ул. Софьи Перовской до ул. Полярные Зори, с 2-х сторон

- ул. Шмидта, от ул. Академика Книповича до просп. Кирова, с 2-х сторон; - просп. Кирова, от ул. Шмидта до ул. Полярной Дивизии, с 2-х сторон

В ночь на 26.12.17

ул. Свердлова, от ул. Павлика Морозова до Верхне-Ростинского шоссе, четная сторона

ул. Шмидта, от ул. Комсомольской до ул. Дзержинского, нечетная сторона

просп. Кирова, от ул. Полярной Дивизии до ул. Марата, четная сторона

ул. Свердлова, от ул. Домостроительной до ул. Алексея Хлобыстова, нечетная сторона

- ул. Шмидта, от ул. Дзержинского до ул. Академика Книповича, нечетная сторона; - ул. Шмидта, от ул. Академика Книповича до ул. Комсомольской, четная сторона

просп. Кирова, от ул. Марата до просп. Ленина, четная сторона

В ночь на 27.12.17

ул. Калинина, от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Кирпичной, с 2-х сторон

- ул. Коминтерна, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, нечетная сторона; - ул. Челюскинцев, от ул. Профсоюзов до ул. Карла Либкнехта, нечетная сторона

- ул. Коминтерна, от ул. Комсомольской до ул. Воровского, нечетная сторона; - ул. Коминтерна, от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов, четная сторона

В ночь на 28.12.17

ул. Александра Невского, от просп. Героев-североморцев до железнодорожного переезда, нечетная сторона

ул. Папанина, от ул. Карла Маркса до просп. Ленина, четная сторона

просп. Кольский, от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» до остановки общественного транспорта «Ледовое озеро», нечетная сторона

В ночь на 29.12.17

23.00-08.00

просп. Кольский, от просп. Кирова до ул. Капитана Пономарева, с 2-х сторон

- ул. Папанина, от ул. Карла Маркса до просп. Ленина, нечетная сторона;

- ул. Папанин, от ул. Челюскинцев до просп. Ленина, с 2-х сторон;

- ул. Полярные Зори, от ул. Карла Маркса до ул. Сполохи, с 2-х сторон