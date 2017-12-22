График уборки снега с 24 по 29 декабря

МУРМАНСК/ 22 декабря - Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории.
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Дата
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Время
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Первомайский округ
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Октябрьский округ
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Ленинский округ
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В ночь на 25.2017
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23.00-08.00
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- съезд с ул. Шмидта на ул. Траловую с 2-х сторон;
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- ул. Карла Маркса, от ул. Челюскинцев до ул. Софьи Перовской, с 2-х сторон;
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ул. Свердлова, от дома № 9 по ул. Свердлова до ул. Домостроительной, нечетная сторона
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25.12.2017
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08.00-16.00
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- просп. Кирова, от ул. Полярной Дивизии до ул. Марата, с 2-х сторон
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ул. Карла Маркса, от ул. Академика Книповича до ул. Старостина, с 2 -х сторон;
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ул. Свердлова, от Верхне-Ростинского шоссе до дома
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В ночь на 26.12.17
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23.00-08.00
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- ул. Шмидта, от ул. Академика Книповича до просп. Кирова, с 2-х сторон;
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ул. Карла Маркса, от ул. Софьи Перовской до ул. Полярные Зори, с 2-х сторон
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ул. Свердлова, от дома № 9 по ул. Свердлова до ул. Домостроительной, четная сторона
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26.12.2017
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08.00-16.00
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просп. Кирова, от ул. Полярной Дивизии до ул. Марата, четная сторона
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ул. Шмидта, от ул. Комсомольской до ул. Дзержинского, нечетная сторона
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ул. Свердлова, от ул. Павлика Морозова до Верхне-Ростинского шоссе, четная сторона
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В ночь на 27.12.17
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23.00-08.00
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просп. Кирова, от ул. Марата до просп. Ленина, четная сторона
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- ул. Шмидта, от ул. Дзержинского до ул. Академика Книповича, нечетная сторона;
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ул. Свердлова, от ул. Домостроительной до ул. Алексея Хлобыстова, нечетная сторона
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27.12.2017
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08.00-16.00
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ул. Капитана Орликовой четная сторона
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- ул. Коминтерна, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, нечетная сторона;
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ул. Калинина, от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Кирпичной, с 2-х сторон
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В ночь на 28.12.17
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23.00-08.00
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ул. Капитана Орликовой нечетная сторона
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- ул. Коминтерна, от ул. Комсомольской до ул. Воровского, нечетная сторона;
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пр. Михаила Ивченко с 2-х сторон
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28.12.2017
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08.00-16.00
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просп. Кольский, от остановки общественного транспорта
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ул. Папанина, от ул. Карла Маркса до
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ул. Александра Невского, от просп. Героев-североморцев до железнодорожного переезда, нечетная сторона
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В ночь на 29.12.17
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23.00-08.00
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просп. Кольский, от просп. Кирова до ул. Капитана Пономарева, с 2-х сторон
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- ул. Папанина, от ул. Карла Маркса до просп. Ленина, нечетная сторона;
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ул. Саши Ковалева, от дома № 25 корп. 1 по ул. Аскольдовцев до разворотного кольца автобусного маршрута № 18, нечетная сторона
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29.12.2017
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08.00-16.00
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просп. Кольский, от остановки общественного транспорта «Ледовое озеро» до остановки общественного транспорта «Автопарк», нечетная сторона
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- ул. Гвардейская, от просп. Кирова до дома № 19 по ул. Гвардейской, четная сторона
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ул. Александра Невского, от просп. Героев-североморцев до железнодорожного переезда, четная сторона