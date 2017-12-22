Циклоническая депрессия определит погоду Кольского полуострова

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ - 23-24 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха -6-11 градусов, при прояснениях -16-21 градусов в течение суток, гололедица.
На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер западный, юго-западный 15-18 м/с. На северо-востоке моря - ветер юго-восточный, восточный 15-18 м/с.